В Москве умерла девушка, которую толкнули под колёса электробуса

Вечером в воскресенье на площади возле Киевского вокзала столицы во время ссоры молодой человек сильно толкнул девушку. Она упала прямо под колеса электробуса.

Спасти её медикам не удалось.

Видео трагедии появилось в интернете.

На кадрах видно, что девушка явно кого-то ждала. К ней подошли два парня. Разговор не заладился, начал разгораться конфликт: в какой-то момент один из мужчин толкнул девушку прямо на проезжую часть.

В последний момент он кинулся на помощь, но не успел. В Следственном комитете сообщили, что против толкнувшего возбуждено уголовное дело.