Вечером в воскресенье на площади возле Киевского вокзала столицы во время ссоры молодой человек сильно толкнул девушку. Она упала прямо под колеса электробуса.
Спасти её медикам не удалось.
Видео трагедии появилось в интернете.
На кадрах видно, что девушка явно кого-то ждала. К ней подошли два парня. Разговор не заладился, начал разгораться конфликт: в какой-то момент один из мужчин толкнул девушку прямо на проезжую часть.
В последний момент он кинулся на помощь, но не успел. В Следственном комитете сообщили, что против толкнувшего возбуждено уголовное дело.
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