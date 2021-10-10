"Все тела извлекли": названа предварительная причина трагедии с L-410

По сообщению МЧС, спасатели закончили работать на месте трагедии в Татарстане. По информации ведомства, всех погибших извлекли из-под обломков самолёта L-410. Военная прокуратура инициировала проверку после крушения двухмоторного самолёта. Предварительной причиной падения, специалисты назвали "отказ двигателя".

"Военной прокуратурой Казанского гарнизона организована проверка исполнения законодательства об авиационной безопасности. По её результатам после выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования", — цитируют представителей надзорного органа "Народные Новости".

Однако, по сообщению других СМИ, некоторые специалисты считают, что трагедия могла произойти из-за "перегруза" на борту L-410.

Самолёт пропал с радаров сегодня утром. По сообщению ведомства, он с трудом оторвался от земли и упал в нескольких километрах от аэродрома Мензелинска. В результате трагедии из-за удара о землю погибли 16 человек, ещё семерых госпитализировали.

Ранее СМИ опубликовали список тех, кто был на борту самолёта — парашютисты и два члена экипажа.

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