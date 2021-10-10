Спасатели начали извлекать тела погибших из разбившегося L-410 в Мензелинске. Семерым парашютистам удалось выжить, их госпитализировали с различной степенью травм.
"Лайф" опубликовал имена тех, кто находился на борту во время падения:
Кто конкретно выжил из списка, издание не уточняет.
Ранее сообщалось, что самолёт взлетел в составе парашютистов и двух членов экипажа. По сообщению спасателей, семерых пассажиров удалось извлечь из-под обломков живыми. Шестерых погибших также уже удалось достать из разбившегося судна. На место трагедии вылетел президент Татарстана Рустам Минниханов.
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