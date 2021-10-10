Опубликован список пассажиров упавшего L-410

Спасатели начали извлекать тела погибших из разбившегося L-410 в Мензелинске. Семерым парашютистам удалось выжить, их госпитализировали с различной степенью травм.

"Лайф" опубликовал имена тех, кто находился на борту во время падения:

Дербышев Д.

Зеленин В.

Минибаева О.

Пискунов В.

Музыченко П.

Яковлев Д.

Давлетгареев Д.

Фахрутдинов В.

Тимофеев А.

Шарафутдинов Р.

Ерёмин А.

Соловьёва В.

Филинов Д.

Прохоров Д.

Кузенко С.

Самигуллина К.

Кублицкий О.

Гайфуллин И.

Алексеев И.

Цывинский А.

Кто конкретно выжил из списка, издание не уточняет.

Ранее сообщалось, что самолёт взлетел в составе парашютистов и двух членов экипажа. По сообщению спасателей, семерых пассажиров удалось извлечь из-под обломков живыми. Шестерых погибших также уже удалось достать из разбившегося судна. На место трагедии вылетел президент Татарстана Рустам Минниханов.

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