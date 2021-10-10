В Татарстане разбился самолёт L-410 с десятками людей на борту

В Татарстане в районе Мензелинска упал самолёт L-410 с парашютистами на борту. Ранее экипаж перестал выходить на связь с диспетчером и судно пропало с радаров.

"На борту 23 человека: 21 парашютист и 2 члена экипажа", - сообщил информатор "Интерфаксу".

О судьбе экипажа и пассажиров пока неизвестно.

Ранее такой же самолёт разбился в Иркутской области в середине сентября при заходе на посадку. В результате аварии погибли пилот и трое пассажиров. Получили травмы 11 человек, состояние четверых из них оценивалось, на тот момент, как тяжёлое.

Неделями позже в Подмосковье нашли обломки вертолёта Robinson R-44. На борту было три члена экипажа. Как позже стало известно судно совершало технический перелёт, но что-то пошло не так и вертолёт рухнул недалеко от населённого пункта Детский городок ЗИЛ. По сообщению спасателей прибывших на место катастрофы, никто из летевших не выжил.

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