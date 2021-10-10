16 человек погибли при крушении самолёта в Татарстане

По сообщению экстренных служб, при падении самолёта L-410 погибли 16 человек, ещё семерых госпитализировали с разной степенью тяжести повреждениями, передаёт РИА Новости.

В Татарстане в районе Мензелинска упал самолёт L-410, согласно новым сообщениям, на борту было 22 человека. По информации СМИ, из них два члена экипажа, остальные парашютисты. Ранее судно перестало выходить на связь с диспетчером и пропало с радаров.

По сообщению "Интерфакса", семерых пассажиров самолёта спасатели извлекли из-под обломков живыми. Их в срочном порядке госпитализировали. Что же касается остальных членов экипажа, на месте работают экстренные службы.

По предварительной информации L-410 принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту.

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