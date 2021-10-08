Эксперт по защите данных назвал слова, которые выдают телефонных мошенников

Специалисты компании DeviceLock провели исследование и выяснили, по каким словам возможно выявить телефонных злоумышленников. Обычно они произносят такие фразы, как "финансовая ячейка" и "лицевой счёт".

Эксперты в области борьбы с похищением персональных данных изучили свыше 50 звонков от мошенников, а также проанализировали их методички, которые правоохранители обнаружили в киевском колл-центре. В результате исследования выяснилось, что преступники получают информацию через беседу, просто купить готовые сведения в наше время слишком дорого.

По словам гендиректора DeviceLock DLP Юрий Томашко, злоумышленники обычно рассказывают жертве, что на её имя взяли кредит, необходимо срочно назвать данные банковских счетов и перевести деньги на безопасную карту. При этом нельзя никуда обращаться, иначе человек якобы нарушит закон.

"Слова "лицевой счет" или "финансовая ячейка" должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником… Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно", — объяснил Томашко, слова которого приводят РИА Новости.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании "Cisco Systems" Алексей Лукацкий рассказал Pravda. Ru, как обезопасить себя от подобных преступников.

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