Эксперт по кибербезопасности назвал способы защиты от "роботов-мошенников"

Эксперт по информационной безопасности компании "Cisco Systems" Алексей Лукацкий прокомментировал новый способ телефонного мошенничества, в котором злоумышленники задействовали работов. В беседе с Pravda.Ru специалист дал советы, каким образом стоит защищаться от преступлений подобного вида.

"Способу, наверное, два-три месяца, как он стал активно применяться. Буквально час назад мне звонил ровно такой же робот от имени Сбербанка. Потом тех, кто получает такого рода звонки, обычно перенаправляют на человека-оператора, который уже по сценарию заставляет жертву либо расстаться со своими деньгами, либо назвать какой-то код, либо выполнить какие-то иные действия", — объяснил он.

По словам эксперта, единственный способ не пострадать от мошенников — класть трубку. Существуют бесплатные программы "Сбера" и "Тинькоффа", платное приложение Who Calls от "Лаборатории Касперского", но такие технологии неэффективны в случае подобных преступлений, заявил Лукацкий.

"Надо знать, что эти программы работают только в том случае, если кто-то уже в их базу поместил этот номер. Поэтому если мошенники звонят с нового ранее неиспользованного номера, то в базу они, конечно, не попадут", — пояснил специалист в области кибербезопасности.

Ранее россияне столкнулись с новым видом телефонного мошенничества. Злоумышленники задействовали роботов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.