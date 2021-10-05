Телефонные мошенники придумали новый способ обмана, используя роботов

Телефонные мошенники нашли новый способ обмана россиян, используя роботов для хищения средств граждан.

Злоумышленники предлагают жертве пройти опрос и нажать на своем телефоне клавишу в тональном режиме в случае положительного ответа. После того, как жертва произнесет слово и нажимает кнопку, то телефон может заблокироваться, а мошенник получит доступ к устройству. В итоге злоумышленник может похитить личные данные, в том числе денежные средства.

Как сообщает РИА Новости, нажатие кнопок в тональном режиме не может заблокировать телефон. Для блокировки устройства требуется заразить его вредоносным ПО, которое создает уязвимость.

Эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов рассказал, что нажатие клавиши в тоновом режиме не может вызвать загрузку вируса на смартфон.

"Нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости", — рассказал Галов РИА Новости.

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