Число пострадавших от пыток в тюремной больнице могут пополнить 14 осуждённых

Число пострадавших от пыток в туберкулезной тюремной больницы в Саратовской области могут пополнить 14 осуждённых, сообщила представляющая их интересы адвокат Снежана Мунтян.

"У меня в производстве ещё 14 обращений от потенциальных потерпевших. Пока мы общественный огласки их не предали, заявления в Следственный комитет не подавали, всё ещё находится в стадии подготовки", — заявили защитник Телеканалу "360".

По словам Мунтян, ей предстоит опросить потенциальных потерпевших, составить документы, на что потребуется время.

Адвокат рассказала, что над обратившимися к ней пациентами тюремной больницы издевались заключённые, один из которых уже вышел на свободу. При этом, по сведениям юриста, эти люди пока имеют статус свидетелей.

"Они очень вольготно себя чувствуют, свободно передвигаются, и ничего не изменилось в их жизни, никаким образом их статус не поменялся", — отметила Мунтян.

Защитник добавила, что в настоящее время к ней продолжают обращаться потенциальные пострадавшие от пыток в тюремной больнице, в связи с чем число потерпевших может увеличиться.

Напомним, по фактам пыток осуждённых в Саратовской области на данный момент возбуждено уже семь уголовных дел. По итогам проведённой ФСИН служебной проверки в области уволены четыре сотрудника ведомства.

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