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При пожаре на танкере в Приангарье пострадали два человека

Происшествия

На танкере, который плыл по реке Лене, воспламенились пары нефтепродуктов. МЧС Иркутской области сообщает, что в результате возникшего пожара пострадали два человека.

Авария произошла, когда судно "Семён Дежнёв" следовало из Якутии в Киренск и зашло на заправку без груза. Возгорание произошло в одной из ёмкостей, сам танкер огонь не захватил.

Двух членов экипажа, получивших травмы, планируется доставить в медицинское учреждение силами санавиации.

Экстренные службы сообщили РИА Новости, что ЧП произошло возле населённого пункта Петропавловское.

 

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова
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