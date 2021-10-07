На танкере, который плыл по реке Лене, воспламенились пары нефтепродуктов. МЧС Иркутской области сообщает, что в результате возникшего пожара пострадали два человека.
Авария произошла, когда судно "Семён Дежнёв" следовало из Якутии в Киренск и зашло на заправку без груза. Возгорание произошло в одной из ёмкостей, сам танкер огонь не захватил.
Двух членов экипажа, получивших травмы, планируется доставить в медицинское учреждение силами санавиации.
Экстренные службы сообщили РИА Новости, что ЧП произошло возле населённого пункта Петропавловское.
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