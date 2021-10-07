В СК рассказали об угрозах участников драки в метро во время задержания

Во время задержания подозреваемые в избиении человека в столичном метро угрожали правоохранителям ножом и перцовым баллончиком. Поведение предполагаемых преступников описала представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Петренко рассказала, что приезжие на заработки из Дагестана сопротивлялись полицейским: показывали нож и перцовый баллончик. Таким образом возможные злоумышленники могли покалечить представителя власти. Также выяснилось, что люди не только избили человека, который защитил пассажирку метро, но и пытались его убить.

"После того как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове", — отметила Петренко, слова которой цитирует ТАСС.

Пострадавший от избиения парень рассказал, что тогда заступился за девушку, которая вежливо попросила дагестанцев вести себя тише. Один из них стал выражать претензии. Роман спокойно призвал парня остановиться. Три человека накинулись на жертву. По словам молодого человека, мужчины в вагоне просто отошли и не стали помогать.

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