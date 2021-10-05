Песков прокомментировал видео с изнасилованием заключённого в Саратове

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о видеозаписи, на которой правоохранители насилуют заключённого в Саратовской области. В настоящее время ФСИН проверяет этот материал. Если он окажется подлинным, то последует серьёзное разбирательство.

По словам Пескова, в Кремле читали о том, что в интернете появилось видео с пытками заключённого в Саратовской области. В случае подлинности этого материала будет проведено серьёзное разбирательство.

Ранее ревизоры ФСИН отправились в Саратовскую область, чтобы проверить информацию о пытках в пенитенциарном учреждении.

По данным автора материала, видеозапись сделана в Областной туберкулёзной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

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