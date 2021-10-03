Задержан подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом. Злоумышленник пытался угнать автомобиль в Орске, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Оренбургской области.

В городе Гай 30 сентября были найдены тела трех девушек. Трупы с колото-резаными ранами лежали в обгоревшей квартире. Полицейские установили личности погибших. Студентки 17, 18 и 19 лет учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. Рядом с телами погибших был найден окровавленный кухонный нож, которым, судя по всему, орудовал убийца.

Сначала подозрение пало на 18-летнего уроженца Башкирии и его старшего брата, с которым встречалась одна из студенток. Но подозреваемые сами позвонили в полицию и предоставили алиби. оказалось, что в день убийства они были в Уфе.

Потом правоохранители задержали 29-летнего уроженца Орска Александра Лазарева, который был ранее судим. 30 сентября на нем была одежда, которую позже нашли около водонапорной башни в Гае. Куртка, штаны и кроссовки были испачканы в крови. Молекулярно-генетический анализ кровавых пятен на одежде подтвердил, что мужчина причастен к тройному убийству. По данным СМИ, Лазарев отсидел девять лет и четыре месяца за убийство хозяина клуба "Апельсин". В колонии он был злостным нарушителем режима.

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