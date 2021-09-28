Вооружённый солдат-срочник пропал на учениях в Свердловской области

В Свердловской области солдат-срочник заблудился в лесу во время учений. У него при себе было оружие без патронов.

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что правоохранители ищут 20-летнего военнослужащего, который отклонился от маршрута и заблудился в лесу.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что около воинской части были найдены автомат и штык-нож пропавшего военнослужащего.

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