Самолёт по пути следования Екатеринбург-Сочи был вынужден экстренно сесть в Краснодаре. Пассажиры услышали громкий звук и салон озарила вспышка.
Оказалось в фюзеляж ударила молния. Пилоты шли на посадку после второго круга, лететь дальше было нельзя из-за мощного грозового фронта.
По словам пассажиров, после удара молнии на несколько секунд лайнер завис в воздухе, а потом начал падать.
"Это был дикий ужас. При заходе на посадку была сильная облачность и дождь, было темно. В какой-то момент мы провалились и начали падать несколько секунд. Бутылки и прочие мелкие предметы разлетелись по салону", - цитирует одного из пассажиров E1.RU.
Экстренная посадка завершилась успешно. Как сообщили в авиакомпании Azur Air ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали, но страха "натерпелись".
"Были паника и крики", - добавили в компании.
Лайнер проверит техническая служба.
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