EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Катастрофа: Захарова поделилась впечатлениями от поездки в Нью-Йорк
Володин поблагодарил Путина за доверие
Лавров сказал, почему мир расколется на "своих" и "чужих"
Звонок от доктора: Трамп сказал, что может остановить его от участия в выборах
Вирусолог объяснил, почему в России нет четвертой волны
Американцы не оценили шутку Байдена
В РПЦ считают, что кампания по пропаганде вакцинации провалена
Путин предложил оставить Володина на посту
Инвестиционные руины: у противников "Северного потока - 2" появился новый план

"Мы начали падать": В Краснодаре молния ударила в пассажирский лайнер

Происшествия

Самолёт по пути следования Екатеринбург-Сочи был вынужден экстренно сесть в Краснодаре. Пассажиры услышали громкий звук и салон озарила вспышка.

"Мы начали падать": В Краснодаре молния ударила в пассажирский лайнер

Оказалось в фюзеляж ударила молния. Пилоты шли на посадку после второго круга, лететь дальше было нельзя из-за мощного грозового фронта. 

По словам пассажиров, после удара молнии на несколько секунд лайнер завис в воздухе, а потом начал падать

"Это был дикий ужас. При заходе на посадку была сильная облачность и дождь, было темно. В какой-то момент мы провалились и начали падать несколько секунд. Бутылки и прочие мелкие предметы разлетелись по салону", - цитирует одного из пассажиров E1.RU. 

Экстренная посадка завершилась успешно. Как сообщили в авиакомпании Azur Air ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали, но страха "натерпелись". 

"Были паника и крики", - добавили в компании. 

Лайнер проверит техническая служба. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Первые кадры с места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском
Автор: Екатерина Широкова
Последние материалы
Милонов заявил, что аборты за счёт государства незаконны
"Мы начали падать": В Краснодаре молния ударила в пассажирский лайнер
Талибы* вывесили тела убитых афганцев на площади
В Сочи задержали стрелявшего в ТЦ мужчину
Катастрофа: Захарова поделилась впечатлениями от поездки в Нью-Йорк
Володин поблагодарил Путина за доверие
Лавров сказал, почему мир расколется на "своих" и "чужих"
Звонок от доктора: Трамп сказал, что может остановить его от участия в выборах
Вирусолог объяснил, почему в России нет четвертой волны
Американцы не оценили шутку Байдена
Популярное
Происшествия
В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы

Авария с участием российского и турецкого сухогрузов произошла в проливе Босфор. По предварительным данным, пострадавших нет.

В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы
"Будет только хуже": американцы шокированы нападением мигрантов на женщину
Происшествия
"Будет только хуже": американцы шокированы нападением мигрантов на женщину
Политика. Новости и аналитика
Депутат Рады: Украина рискует "не дожить" до следующей зимы
Россия
В РПЦ считают, что кампания по пропаганде вакцинации провалена
Ирина Шлионская Научиться копить деньги помогут несколько полезных привычек Ирина Шлионская Игорь Буккер Учитесь спать, словно вы Наполеон или Эйнштейн Игорь Буккер Ирина Гусакова "Ему нет прощения": в Перу кремировали "Пол Пота" Ирина Гусакова
Мир. Новости мира
Катастрофа: Захарова поделилась впечатлениями от поездки в Нью-Йорк
Деньги
Научиться копить деньги помогут несколько полезных привычек
Инвестиционные руины: у противников "Северного потока - 2" появился новый план
Экономика и бизнес
Инвестиционные руины: у противников "Северного потока - 2" появился новый план
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников