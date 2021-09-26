"Мы начали падать": В Краснодаре молния ударила в пассажирский лайнер

Самолёт по пути следования Екатеринбург-Сочи был вынужден экстренно сесть в Краснодаре. Пассажиры услышали громкий звук и салон озарила вспышка.

Оказалось в фюзеляж ударила молния. Пилоты шли на посадку после второго круга, лететь дальше было нельзя из-за мощного грозового фронта.

По словам пассажиров, после удара молнии на несколько секунд лайнер завис в воздухе, а потом начал падать.

"Это был дикий ужас. При заходе на посадку была сильная облачность и дождь, было темно. В какой-то момент мы провалились и начали падать несколько секунд. Бутылки и прочие мелкие предметы разлетелись по салону", - цитирует одного из пассажиров E1.RU.

Экстренная посадка завершилась успешно. Как сообщили в авиакомпании Azur Air ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали, но страха "натерпелись".

"Были паника и крики", - добавили в компании.

Лайнер проверит техническая служба.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.