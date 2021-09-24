Останки погибших при крушении Ан-26 обнаружили в Хабаровском крае

Останки членов экипажа обнаружены на месте падения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СКР.

В ходе осмотра обнаружены останки погибших членов экипажа, которые будут направлены в экспертные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз, говорится в сообщении.

Как информировали ранее, принадлежавший московскому ЗАО "Лётные проверки и системы" Ан-26 пропал с радаров 22 сентября в ходе проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полётов на территории Хабаровского края.

На следующий день обломки самолёта нашли в труднодоступной местности в районе горы Хребтовой. Шесть человек, которые находились на борту Ан-26, погибли.

В связи с катастрофой самолёта заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

В настоящее время работающие на месте происшествия следователи зафиксировали повреждения и расположение обломков Ан-26, а также состояние и показания приборов самолёта. Обнаружены личные вещи погибших.

Сотрудники СКР ищут бортовой самописец с записями переговоров членов экипажа. Эти записи помогут установить обстоятельства случившегося.

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