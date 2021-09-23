Навальному не удалось оспорить статус "склонного к побегу"

На заседании Владимирского областного суда блогеру Алексею Навальному отказали в удовлетворении апелляции на решение Петушинского районного суда, который признал законность постановки его на учёт в качестве склонного к побегу.

Судья подчеркнула, что в документы от 2 июня 2021 года не будут вносить какие-либо изменения, передаёт ТАСС. Напомним, в начале лета Навальному дали статус "склонный к побегу" в исправительной колонии № 2. Блогер тогда высказывался, что не собирается покидать тюрьму и потребовал снять обвинения.

Однако суд отказал ему в этом. Также сотрудники ведомства постановили, что в ИК-2 не нарушались права Навального на 8-часовой отдых ночью.

Добавим, что 2 февраля 2021 году блогеру заменили условный срок на реальный. Ранее он имел две судимости, его объявили в розыск за нарушения при отбывании наказания по делу "Ив Роше". Навальный был задержан 17 января после возвращения в Москву из Германии, где он проходил программу реабилитации.

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