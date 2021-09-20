Во время стрельбы в Пермском университете преподаватель продолжил лекцию

В пятницу, 20 сентября, первокурсник Тимур Бекмансуров открыл огонь по людям в Пермском государственном университете. По последним данным, погибли шесть человек. В это время преподаватель Олег Сыромятников продолжил лекцию по литературе.

По словам студентов, которые записали их разговор с педагогом, он сохранял спокойствие и никак не реагировал на происшествие. Некоторых такое поведение возмутило. Например, так Олег Сыромятников отреагировал на разговоры студентов:

"Ну и всё… Переубивали всех террористов. Всё, работаем-работаем. Пишем дальше".

Также преподаватель сообщил студентам, что будет у них потом спрашивать материал. По словам свидетельницы, даже работники ОМОН удивились учёбе во время трагедии.

Олег Сыромятников в беседе с журналистами 59.RU подчеркнул, что декан распорядился оставаться в помещении и ждать сигнала. Преподаватель закрыл железную дверь и решил, что учёба успокоит студентов. Кроме того, как отметил педагог, из-за его реакции никто не стал прыгать из окна и ломать конечности.

Напомним, что из-за действий пермского стрелка едва не погибли малыши из начальной школы, которые пришли в вуз на экскурсию. Умерла бабушка одного из второклассников.

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