Экстренные службы Перми уточнили число пострадавших при стрельбе в вузе

Согласно оперативным данным, в результате стрельбы в Пермском государственном университете, количество пострадавших достигло 19 человек.

"По уточненным данным, в результате стрельбы в Перми пострадали 19 человек", — цитирует РИА Новости представителя пермских экстренных служб.

Ранее в следственном комитете России сообщили, что в результате стрельбы восемь человек погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: "Убийство", расследованием которого занято Главное управление СК РФ.

В экстренных службах Перми добавили, что из Москвы вылетел самолет с медоборудованием для оказание помощи пострадавшим при стрельбе.

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