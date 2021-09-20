Есть погибшие. Неизвестный открыл огонь в пермском университете

В пермском университете неизвестный человек открыл стрельбу. В результате происшествия есть погибшие, но их количество не уточняется. Об этом сообщил пермский новостной канал 59.ru со ссылкой на пресс-службу вуза, ПГНИУ.

Как сообщил центральный аппарат Следственного комитета России, по факту стрельбы заведено уголовное дело об убийстве.

Ранее сообщалось, что по неофициальным данным, что число погибших увеличилось до пяти человек, еще шестеро получили ранения.