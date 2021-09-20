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Глава Минобрнауки России вылетел в Пермь после стрельбы в вузе

Происшествия

Руководитель министерства науки и высшего образования РФ России Валерий Фальков вылетел в Пермь после стрельбы, открытой в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Соответствующее поручение дано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Глава Минобрнауки России вылетел в Пермь после стрельбы в вузе

"В связи с происшествием в Пермском госуниверситете глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сегодня вылетает в Пермь по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Известно, что один из студентов Пермского госуниверситета 20 сентября открыл на территории вуза стрельбу по окружающим его людям. Его личность в настоящее время установлена.

Согласно последним данным следственного комитета России, в результате происшествия погибли восемь человек, несколько пострадало. Данные о числе погибших и пострадавших уточняются.

Ранее в центральном аппарате СК России сообщили о возбуждении дела по статье "Убийство". Расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК России, дело возбуждено по факту стрельбы в университете Перми (ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц)

"Также на место происшествия направлены следователи-криминалисты Криминалистического центра СК России для оказания практической помощи в расследовании", — сказано в сообщении ведомства.

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Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Ольга Алексеева
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