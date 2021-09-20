Глава Пермского края заявил о возможных сообщниках парня, открывшего стрельбу

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что парень, открывший стрельбу в ПГНИУ, ликвидирован.

По словам главы региона, сейчас оперативники проверяют информацию о возможных сообщниках злоумышленника. В Пермском государственном университете в эти минуты идёт эвакуация. По данным местного Минздрава, больше 10 человек пострадали во время ЧП.

Дмитрий Махонин находится на территории кампуса. Он контролирует все действия правоохранительных органов и медицинских служб.

Губернатор Пермского края выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в трагедии. По его словам, они получают всю необходимую помощь.

Следком РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в университете.

Напомним, неизвестный парень с оружием проник на территорию вуза примерно в 11:00. Услышав выстрелы, преподаватели и студенты начали быстро закрываться в аудиториях. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

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