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Преподаватель о стрельбе в Перми: "Нас пока не выпускают, мы ждём отмашки"

Происшествия

Педагог Пермского государственного национального исследовательского университета Иван Печищев рассказал о ситуации в учебном заведении, где 18-летний парень начал стрелять по студентам и преподавателям.

Преподаватель о стрельбе в Перми: "Нас пока не выпускают, мы ждём отмашки"

По предварительным данным, возможного преступника Тимура Бекмансурова обезвредили. Журналисты Telegram-канала 112 написали, что в ходе происшествия погибли шесть человек. Преподаватель прокомментировал происходящее для "Эха Москвы":

"Мы находимся вместе со студентами в закрытых аудиториях. По моим ощущениям, всё закончилось минут как 15 назад. Были слышны хлопки, но теперь я смотрю в окно: на улице спецслужбы, "скорая помощь". Нас пока не выпускают, мы ждём отмашки".

Ранее в социальных сетях появились сообщения о стрельбе в пермском учебном заведении. В пресс-службе вуза сообщили, что преступник открыл огонь из травматического оружия. На данный момент некоторые люди смогли покинуть здание института, в то время как другие студенты и педагоги спрятались в аудиториях.

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стрельба в Пермском Университете
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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