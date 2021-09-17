Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко начал скандалить с членом избирательной комиссии прямо на участке. Коллега парламентария Юлия Литневская опубликовала видеозапись в Instagram.
В ролике видно, как Бондаренко кричит на члена избирательной комиссии, требуя от неё документы, и угрожает ей уголовным делом. Депутат требовал от женщины доступ к списку избирателей, чтобы сфотографировать их данные.
Инцидент произошёл на одном из избирательных участков Заводского района Саратова.
По словам Литневской, депутат и его помощники оказали серьёзное психологическое давление на председателя комиссии. В итоге женщине вызвали скорую помощь.
В 2018 году саратовский депутат от партии КПРФ Николай Бондаренко решил провести эксперимент и прожил целый месяц на 3500 рублей (тогдашняя сумма минимальной продуктовой корзины в России).
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