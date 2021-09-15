На портале госуслуг обнаружили уязвимость

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров рассказал об уязвимости на портале госуслуг.

По словам эксперта, на сайте находится редирект – при авторизации на сайт пользователь попадает на поддельный сайт для хищения данных. Об этой уязвимости сообщили в администрации портала.

Бедеров сообщил, что после ввода «капчи» на сайте «Госуслуг» пользователь попадает на другую страницу, которая содержит вредоносную программу. Эксперт отметил, что после перехода на другой ресурс вирус может быть установлен на устройство пользователя для хищения персональных данных, сообщает РИА Новости.

Бедеров порекомендовал перед переходом на другую страницу проверять адрес ссылки при помощи антивируса или расшифровщика гиперссылок. Эксперт также посоветовал регулярно обновлять программное обеспечение.

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