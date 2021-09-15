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Что делать с "нежданчиком" от мошенников - кредитом, который вы не брали

Экономика » Финансы » Деньги

"Нежданчик" в виде кредита, взятого мошенниками на ничего не подозревающего гражданина, может сегодня "прилететь" любому россиянину.

Что делать с "нежданчиком" от мошенников - кредитом, который вы не брали

Что делать, если в дверь с неожиданной новостью о долге постучали приставы или коллекторы, разбирались "Известия".

Из последнего

Уральская учительница оказалась в списке недобросовестных плательщиков кредитов после того, как неустановленные пока граждане взломали ее аккаунт на сайте Госуслуг. Сам взлом женщину не напугал — она сходила в МФЦ и восстановила доступ на портал. Но история повторилась. И только тогда она догадалась сделать скрин с чужими данными в своём личном кабинете и пойти в полицию.

Но было поздно: через месяц коллекторы потребовали погасить долг, о котором женщина "ни сном, ни духом". Оказалось, что на неё дважды были оформлены кредиты: после первого взлома и после второго.

Что делать?

Как правило, человек узнает об оформленном на него кредите от судебных приставов или ему приходят уведомления от банка о просрочке платежа.

Действовать в таких случаях надо быстро. Даже если вы лично не брали "взаймы", долг "не рассосётся".

Юрист Анна Полова дала корреспонденту "Известий" пошаговую инструкцию:

  • Надо проверить, не потерян ли паспорт:

"Если паспорта нет, надо идти в полицию с заявлением об утере. И обязательно взять об этом справку, которая в дальнейшем будет доказательством отсутствия документа, — говорит юрист.

  • Следующий шаг — заявление о мошенничестве в полицию.

"Это, к слову, защитит от того, что мошенники возьмут на имя человека другие кредиты".

  • Далее пострадавший должен потребовать от банка или МФО, от которых ему пришло уведомление о просрочке платежа, признать кредитный договор недействительным на основании того, что подпись на договоре — фальшивая.

Так же надо поступить, если "должнику" пришло судебное решение.

"После проведения экспертизы подлинности подписи человека в договоре выяснится, что она подделана, суд признает договор недействительным. На основании этого отменяются все ранее принятые судебные акты. Если какие-то суммы были взысканы, то подается иск о возмещении убытков", — рассказал Александр Алексеев, преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия".

Еще один способ доказать, что вы не брали денег — обращение в интернет-приемную Центробанка. Там можно предоставить доказательства, что в момент выдачи кредита человек физически не мог присутствовать на месте его оформления: был в другом городе, на работе или где-то ещё.

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Автор: Ольга Лебедева
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