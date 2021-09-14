Мавриди рассказал, где скрывался от полицейских

По сообщению правоохранительных органов, задержанный за побег из ИВС в Истре Мавриди рассказал, что прятался от представителей закона по заброшенным зданиям. При себе у него был рюкзак с деньгами в разных валютах:

рублях,

долларах,

евро.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области допрошен Александр Мавриди. Ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи", — говорится в сообщении пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По данным следователей, Мавриди признал свою вину по части побега. И снова вернулся в изолятор временного содержания.

Сбежавшего из ИВС Александра Мавриди отследили по системе распознавания лиц и камерам видеонаблюдения. Беглец попал в "объектив" в одном из магазинов в Митине.

Напомним, дерзкий побег в начале августа совершили пятеро заключённых ИВС в Истре. Им удалось открыть камерные замки и ворота изолятора. Троих из них задержали полицейские, один сдался сам. Мавриди стал последним задержанным из пятёрки беглецов. Следствие начало проверку в отношении сотрудников учреждения.

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