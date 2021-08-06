Криминалист: "Побег из ИВС в Истре могли организовать ради одного подсудимого"

Побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре пяти подсудимых мог быть организован ради одного из них, заявил каналу "Москва 24" криминалист Михаил Игнатов.

По его словам, возможность сбежать появилась у обвиняемых в одной из камер ИВС из-за помещённого туда Александра Мавриди, обвиняемого в заказном убийстве.

Михаил Игнатов предположил, что некие организаторы побега устроили так, чтобы двери камеры Мавриди "забыли" закрыть, а также подготовили транспорт и документы, чтобы, например, вывезти его из страны.

По мнению криминалиста, теперь беглеца могут спрятать или ликвидировать, так как организаторы убийства, в котором обвиняют Мавриди, не хотят, чтобы у правоохранителей была возможность узнать через него их имена.

Михаил Игнатов считает, что остальные участники побега лишь оказались "в ненужное время в ненужном месте", обеспечив себе увеличение будущих сроков за решеткой. В том, что их быстро поймают, эксперт не сомневается.

Напомним, МВД возбудило уголовное дело по статье о побеге в связи с инцидентом в истринском ИВС. В свою очередь в СКР завели дело по статье о превышении полномочий сотрудниками изолятора.

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