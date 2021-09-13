Россиянка приютила незнакомца, который угрожал ей изнасилованием

Москвичка пустила в свой дом грабителя, который напал на неё с ножом возле подъезда и угрожал изнасилованием. Когда мужчина нагостился и вышел из квартиры, пострадавшая обратилась за помощью к полицейским.

Сначала злоумышленник завёл женщину в кусты. Он предупредил, что убьёт её, если услышит хоть один звук. Грабителю нужны были деньги, но москвичка в ответ на угрозы начала успокаивать мужчину, намекая, что он поступает неправильно.

Женщина также рассказала злоумышленнику о ребёнке, который ждал её дома. Затем она предложила напавшему зайти к ней в квартиру, разрешив помыться и перекусить.

Грабитель напрашивался на ночёвку, однако москвичка попросила его уйти, сообщает Telegram-канал Baza.

После этого она позвонила в экстренные службы и рассказала о случившемся. Сейчас полицейские устанавливают личность мужчины. По предварительным данным, от нападения грабителя никто не пострадал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.