Губернатор Иркутской области назвал дату траура по погибшим в катастрофе L-410

Глава Иркутской области объявил, что траур по погибшим в крушении самолёта L-410 пройдёт 15 сентября. Глава региона написал об этом на своей странице в Instagram. Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших. По словам Кобзева, среди погибших двое — жители Магистрального, один из Ангарска и один житель Иркутска.

"Семьям погибших и пострадавшим в обязательном порядке будет оказана материальная помощь. Родным погибших — по 1 млн рублей, пострадавшим в тяжёлом состоянии — по 500 тысяч рублей, в среднем — по 250 тысяч рублей, в лёгкой — по 100 тысяч рублей", — написал глава региона.

Самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в минувшее воскресенье. На борту судна было 16 человек, включая членов экипажа. Четыре человека погибли, 11 доставлены в больницу. Трое находятся в реанимации. Как сообщил губернатор в своём посте, их отправят санавиацией в Иркутск.

Авиакомпания, которой принадлежал L-410, сообщила, что причиной катастрофы могла стать потеря видимости. Судно повторно пыталось зайти на посадку, а потом пропало с радаров. Ранее сообщалось, что на месте экстренной посадки был сильный туман. Самолёт не "дотянул" четыре километра до посадочной полосы.

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