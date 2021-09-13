Стало известно о состоянии пострадавших при крушении L-410 в Иркутске

По сообщению властей, трое пострадавших после крушения самолёта L-410 в Иркутской области находятся в реанимации.

"В стационаре находятся 11 человек, трое в тяжёлом состоянии в реанимации, у троих состояние лёгкой степени тяжести, остальные", — средней, цитирует областные власти ТАСС.

Как отмечают в сообщении, один человек покинул стены больницы. Его выписали домой.

Ранее губернатор Иркутской области подтвердил, что при крушении самолёта L-410 погибли четыре человека.

Самолёт совершил жёсткую посадку вчера недалеко реки Киренга в Иркутской области. На борту было 16 человек. По сообщению властей, погиб пилот и три пассажира. Почему самолёт был вынужден сесть в экстренном режиме, выясняют специалисты. Одной из причин эксперты называют неисправность двигателя.

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