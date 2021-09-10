EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Захарова назвала оторванным от реальности заявление Зеленского о войне с РФ
Талибы* захватили склад с советским оружием и техникой
Талибы* не станут помогать другим государствам ловить террористов
"Замечательный человек": Пореченков рассказал о знакомстве с Зиничевым
Глава украинской разведки рассказал о плане РФ по захвату Украины
Карина Зверева взбудоражила фанатов пикантным снимком
Песков: переименования Санкт-Петербурга в Ленинград не будет
В Госдуме оценили слова Зеленского о войне с Россией
РФ и Белоруссия согласовали совместные действия в ответ на санкции

Жители разрушенной в Ногинске высотки не смогут вернуться в квартиры еще месяц

Происшествия

Жильцы девятиэтажного дома в Подмосковном Ногинске не смогут вернуться в свои квартиры, как минимум еще один месяц. Об этом заявил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Жители разрушенной в Ногинске высотки не смогут вернуться в квартиры еще месяц

На сегодняшний день угроза опасности в доме, разрушенного в результате взрыва газа, сохраняется. В связи с чем жители разрушенных квартир еще не смогут вернуться в дом.

"Пока эксперты не дадут нам гарантии безопасности, в дом возвращаться нельзя. Процесс может затянуться до месяца", — сказано в сообщении.

Вместе с тем жильцам той части дома, которая не была затронута взрывной волной, разрешили забрать из своих квартир личные вещи, а жителям пострадавшего подъезда в дом заходить запретили.

Напомним, взрыв газа произошел утром в минувшую среду в жилом доме, расположенном в городе Ногинск Московской области. Взрывная волна разрушила три этажа дома, полностью уничтожено семь квартир. Травмы получили 22 человека, и семь жителей погибли.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Девочка, сиди так! Сиди!» — первые минуты после взрыва дома в Ногинске
Автор: Алина Ибрагимова
Последние материалы
Жители разрушенной в Ногинске высотки не смогут вернуться в квартиры еще месяц
Захарова назвала оторванным от реальности заявление Зеленского о войне с РФ
Талибы* захватили склад с советским оружием и техникой
Талибы* не станут помогать другим государствам ловить террористов
"Замечательный человек": Пореченков рассказал о знакомстве с Зиничевым
Глава украинской разведки рассказал о плане РФ по захвату Украины
Карина Зверева взбудоражила фанатов пикантным снимком
Не для русских: в Германии назвали российский Дальний Восток "чужой территорией"
Песков: переименования Санкт-Петербурга в Ленинград не будет
В Подмосковье началась война между криокомпаниями
Популярное
Общество
Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России

Вчера при трагических обстоятельствах погиб министр МЧС России Евгений Зиничев. Помимо официальной версии его смерти, имеется и альтернативная.

Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России
Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?
Политика. Новости и аналитика
Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?
Российский шоу-бизнес
Галкин показал, как дочь Лиза называет старшую сестру
Экономика и бизнес
Впервые в истории: цены на газ бьют рекорды. И это могут повернуть против России
Любовь Степушова Итоги саммита РФ - Белоруссия: Путин уступил Лукашенко, но выиграл Любовь Степушова Игорь Буккер Вооружены и очень опасны: кто бы мог подумать, что речь идёт о евреях Игорь Буккер Ирина Гусакова "Мамочка" Меркель: какие планы на пенсию у "безжалостного политика" Ирина Гусакова
Общество
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья и "запустил" строительство
Происшествия
Экипаж российского самолёта подал сигнал бедствия в Турции
В Польше объяснили, почему для России транзит через Украину - это почти навсегда
Экономика и бизнес
В Польше объяснили, почему для России транзит через Украину - это почти навсегда
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников