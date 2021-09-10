Жители разрушенной в Ногинске высотки не смогут вернуться в квартиры еще месяц

Жильцы девятиэтажного дома в Подмосковном Ногинске не смогут вернуться в свои квартиры, как минимум еще один месяц. Об этом заявил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

На сегодняшний день угроза опасности в доме, разрушенного в результате взрыва газа, сохраняется. В связи с чем жители разрушенных квартир еще не смогут вернуться в дом.

"Пока эксперты не дадут нам гарантии безопасности, в дом возвращаться нельзя. Процесс может затянуться до месяца", — сказано в сообщении.

Вместе с тем жильцам той части дома, которая не была затронута взрывной волной, разрешили забрать из своих квартир личные вещи, а жителям пострадавшего подъезда в дом заходить запретили.

Напомним, взрыв газа произошел утром в минувшую среду в жилом доме, расположенном в городе Ногинск Московской области. Взрывная волна разрушила три этажа дома, полностью уничтожено семь квартир. Травмы получили 22 человека, и семь жителей погибли.

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