Эксперт рассказал, как можно было предотвратить взрыв газа в Ногинске

Трагедия в Ногинске произошла утром 8 сентября. В результате взрыва газа было уничтожено 17 квартир и обрушилось несколько этажей. Основная версия произошедшего — утечка бытового газа.

По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, следствие будет проводить расследование для установки точной причины происшествия. Среди возможных версий: халатность и нарушение эксплуатации газового оборудования.

В результате ЧП погибли семь человек и еще десять людей пострадали. Губернатор области Андрей Воробьев поручил семьям погибших выплатить по миллиону рублей. Пострадавшие лица получат от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести.

Член корреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Подберецкая рассказала, что в домах с газом необходима модернизация оборудования.

"Нужно оборудование, которое в случае возникновения опасной ситуации останавливало бы подачу газа, чтобы клапаны в этот момент закрывались", — рассказала Подберецкая в интервью Москва 24.

Эксперт заявила, что происшествия с газом происходят из-за желаний жителей согреться. Поэтому в жилых домах необходимы меры по утеплению строений. Чтобы обезопасить граждан, необходимо усилить работу по правилам безопасности использования газового оборудования.

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