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Из-за взрыва газа в Ногинске пересмотрят условия включения отопления

Общество

С инициативой поднять среднесуточный температурный показатель выступила депутат Госдумы Елена Вторыгина. По её словам, трагедия в Ногинске могла случится из-за того, что семья оставила включённым газ, чтобы согреться.

Из-за взрыва газа в Ногинске пересмотрят условия включения отопления

Депутат считает, что включать отопление в многоквартирных следует при +10 градусах. Также Вторыгина предложила сократить время "ожидания".

Сейчас "дают" отопление, если среднесуточная температура держится ниже +8 градусов в течение пяти дней, передаёт РИА Новости.

По данным сервиса погоды "Яндекс", в день взрыва бытового газа в Ногинске температура воздуха была около +13.

Напомним, взрыв в многоэтажке Ногинска произошёл 8 сентября. Семь человек погибли, ещё 20 пострадали. Взрывная волна обрушила внешние стены дома и несколько этажей. В эксклюзивном интервью эксперты рассказали Pravda.Ru, можно ли было избежать трагедии.

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«Девочка, сиди так! Сиди!» — первые минуты после взрыва дома в Ногинске
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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