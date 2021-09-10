Из-за взрыва газа в Ногинске пересмотрят условия включения отопления

С инициативой поднять среднесуточный температурный показатель выступила депутат Госдумы Елена Вторыгина. По её словам, трагедия в Ногинске могла случится из-за того, что семья оставила включённым газ, чтобы согреться.

Депутат считает, что включать отопление в многоквартирных следует при +10 градусах. Также Вторыгина предложила сократить время "ожидания".

Сейчас "дают" отопление, если среднесуточная температура держится ниже +8 градусов в течение пяти дней, передаёт РИА Новости.

По данным сервиса погоды "Яндекс", в день взрыва бытового газа в Ногинске температура воздуха была около +13.

Напомним, взрыв в многоэтажке Ногинска произошёл 8 сентября. Семь человек погибли, ещё 20 пострадали. Взрывная волна обрушила внешние стены дома и несколько этажей. В эксклюзивном интервью эксперты рассказали Pravda.Ru, можно ли было избежать трагедии.

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