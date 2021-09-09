Из-под завалов на месте взрыва газа в Ногинске извлекли тело девушки

Под завалами жилого дома на месте взрыва бытового газа в Ногинске обнаружили тело ещё одного погибшего.

Жертвой ЧП стала молодая девушка, сообщает ТАСС. Сотрудники экстренных служб объявили, что к этому часу из-под завалов извлекли всех жильцов, пропавших при взрыве.

Трагедия в подмосковном Ногинске унесла семь жизней. В списке погибших значатся взрослые люди и девочка-подросток. Их семьям выплатят по 1 миллиону.

За медицинской помощью после взрыва обратились 15 человек, среди них двое детей. Шесть пациентов сейчас находятся в больницах.

Напомним, взрыв зарегистрировали утром 8 сентября в девятиэтажном доме на улице 28 июня. Из-за сильной ударной волны обрушилась стена со второго по четвёртый этажи. Кроме того, на пятом этаже рухнуло межэтажное перекрытие. Сотрудники МЧС с помощью мягкой кровати и лестниц оперативно эвакуировали 173 человека.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, в результате случившегося повреждено 20 квартир.

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