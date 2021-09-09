Под завалами жилого дома на месте взрыва бытового газа в Ногинске обнаружили тело ещё одного погибшего.
Жертвой ЧП стала молодая девушка, сообщает ТАСС. Сотрудники экстренных служб объявили, что к этому часу из-под завалов извлекли всех жильцов, пропавших при взрыве.
Трагедия в подмосковном Ногинске унесла семь жизней. В списке погибших значатся взрослые люди и девочка-подросток. Их семьям выплатят по 1 миллиону.
Напомним, взрыв зарегистрировали утром 8 сентября в девятиэтажном доме на улице 28 июня. Из-за сильной ударной волны обрушилась стена со второго по четвёртый этажи. Кроме того, на пятом этаже рухнуло межэтажное перекрытие. Сотрудники МЧС с помощью мягкой кровати и лестниц оперативно эвакуировали 173 человека.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, в результате случившегося повреждено 20 квартир.
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