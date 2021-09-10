Двух вооружённых боевиков ликвидировали в Дагестане

В Дагестане прошла контртеррористическая операция, во время которой сотрудники ФСБ ликвидировали двух вооружённых боевиков.

Ранее в лесу неподалёку от Буйнакского района специалисты органов безопасности заметили мужчин с оружием. Они заподозрили, что бандиты могут готовиться к совершению теракта. Чтобы предупредить возможное преступление, было решено провести операцию и ликвидировать их.

Злоумышленникам предложили сложить оружие и сдаться властям. Однако они не выполнили этих требований. Боевики начали стрелять по оперативникам.

Во время боевого контакта сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали преступников, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Рядом с местом перестрелки эксперты обнаружили боеприпасы и запасы автоматического оружия. В автомобиле бандитов нашли снайперскую винтовку, готовую к применению.

Добавим, в результате ликвидации боевиков никто не пострадал.

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