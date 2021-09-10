В Дагестане прошла контртеррористическая операция, во время которой сотрудники ФСБ ликвидировали двух вооружённых боевиков.
Ранее в лесу неподалёку от Буйнакского района специалисты органов безопасности заметили мужчин с оружием. Они заподозрили, что бандиты могут готовиться к совершению теракта. Чтобы предупредить возможное преступление, было решено провести операцию и ликвидировать их.
Во время боевого контакта сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали преступников, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
Рядом с местом перестрелки эксперты обнаружили боеприпасы и запасы автоматического оружия. В автомобиле бандитов нашли снайперскую винтовку, готовую к применению.
Добавим, в результате ликвидации боевиков никто не пострадал.
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