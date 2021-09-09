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В Москве задержали мать, выбросившую ребенка в мусоропровод

Происшествия

Старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова заявила, что правоохранители задержали женщину, которая оставила свою новорождённую дочь в мусоропроводе дома.

Утром 9 сентября жители дома обнаружили в мусоропроводе новорождённого ребёнка, завёрнутого в полиэтиленовый пакет. Младенец был передан врачам. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство и задержали мать ребёнка — 36-летнюю жительницу дома, в мусоропроводе которого и была найдена девочка.

Женщина была доставлена в больницу. Следователи намерены привлечь к уголовной ответственности правонарушительницу.

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Новорождённую девочку нашли в мусоропроводе в Москве
Автор: Игорь Рябов
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