В Москве задержали мать, выбросившую ребенка в мусоропровод

Старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова заявила, что правоохранители задержали женщину, которая оставила свою новорождённую дочь в мусоропроводе дома.

Утром 9 сентября жители дома обнаружили в мусоропроводе новорождённого ребёнка, завёрнутого в полиэтиленовый пакет. Младенец был передан врачам. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство и задержали мать ребёнка — 36-летнюю жительницу дома, в мусоропроводе которого и была найдена девочка.

Женщина была доставлена в больницу. Следователи намерены привлечь к уголовной ответственности правонарушительницу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.