В ЦРБ Ногинска рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

Пятеро пострадавших в результате взрыва газа в девятиэтажном доме находятся на лечении в ЦРБ Ногинска на 9 сентября, сообщила "Радио 1" и. о. главврача медучреждения Елена Тихонова.

По её словам, среди госпитализированных в ЦРБ после взрыва — две девочки. Они поступили в больницу с ушибами и психологическими травмами, вызванными пережитым стрессом. Медики оценивают состояние детей как стабильное. С ними уже работал детский психолог.

Состояние ещё трёх пострадавших, проходящих лечение в Ногинской ЦРБ, оценивается как среднетяжёлое. У двоих госпитализированных диагностировали черепно-мозговые травмы. Угрозы их жизни нет.

Елена Тихонова рассказала, что всего после взрыва газа в многоэтажке на улице 28 Июня в ЦРБ поступили семь человек. В частности, в больницу доставили женщину с легкими травмами, которая отказалась от госпитализации. Кроме того, в ЦРБ привезли мужчину в тяжёлом состоянии, у которого диагностировали множественные травмы, в том числе переломы бедра и костей таза, а также черепно-мозговую травму. Пострадавшего было решено перевести в госпиталь Вишневского.

Напомним, взрыв газа прогремел в девятиэтажном доме на улице 28 Июня в Ногинске утром 8 сентября. При этом частично обрушились три этажа здания.

На данный момент известно о семи погибших в результате инцидента. Возможной причиной взрыва называют утечку газа, который оставили включённым на ночь в одной из квартир для обогрева.

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