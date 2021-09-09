Число жертв взрыва газа в Ногинске увеличилось до семи

Число погибших из-за взрыва газа в девятиэтажном доме в Ногинске увеличилось до семи человек.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, в ходе разбора завалов на месте происшествия обнаружены ещё два тела.

"Они пока не извлечены. Всего, по последним данным, погибли семь человек", — сказал собеседник агентства.

Напомним, 8 сентября в девятиэтажном доме на улице 28 Июня в Ногинске произошёл взрыв бытового газа, из-за которого частично обрушилось три этажа здания.

По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, причиной ЧП, по предварительным данным, стала бытовая утечка газа.

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 15 человек.

В связи с происшествием в Ногинске следователи завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".

Сотрудники СКР работают на месте происшествия. Повреждённый дом осматривают с помощью криминалистической техники. Допрашивают сотрудников управляющей компании и других организаций, занимавшихся обслуживанием газопровода и подъездных коммуникаций в здании. Запланирован ряд экспертиз.