Число погибших из-за взрыва газа в девятиэтажном доме в Ногинске увеличилось до семи человек.
Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, в ходе разбора завалов на месте происшествия обнаружены ещё два тела.
"Они пока не извлечены. Всего, по последним данным, погибли семь человек", — сказал собеседник агентства.
Напомним, 8 сентября в девятиэтажном доме на улице 28 Июня в Ногинске произошёл взрыв бытового газа, из-за которого частично обрушилось три этажа здания.
По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, причиной ЧП, по предварительным данным, стала бытовая утечка газа.
В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 15 человек.
Сотрудники СКР работают на месте происшествия. Повреждённый дом осматривают с помощью криминалистической техники. Допрашивают сотрудников управляющей компании и других организаций, занимавшихся обслуживанием газопровода и подъездных коммуникаций в здании. Запланирован ряд экспертиз.
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