Вице-губернатор Подмосковья назвал причину взрыва газа в Ногинске

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что причиной взрыва в Ногинске стала бытовая утечка газа.

По словам Хромушина, из-за утечки бытового газа в Ногинске произошел взрыв. Сейчас эта версия рассматривается в качестве основной. Правоохранители будут разбираться, что привело к чрезвычайному происшествию - несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования.

Инцидент произошел 8 сентября в одном из домов Ногинска. В результате взрыва обрушились второй и третий этажи здания, а также частично был поврежден четвертый этаж. Сотрудники МЧС эвакуировали свыше 170 человек. В больницу с травмами разной степени тяжести попали 15 человек. Погибли двое жильцов дома.

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