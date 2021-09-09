Жители высотки в Красногорске, где пострадала девушка, жалуются на УК

Жители высотного жилого дома в городе Красногорск Московской области планируют подать коллективную жалобу на свою управляющую компанию. По мнению жильцов, на их жалобы о регулярных сбоях в работе лифтов УК не предпринимала никаких мер, в результате пострадала девушка.

Лифт резко полетел наверх 20 этаже

Ранее в соцсети появилась информация о том, что одна из жительниц высотки пострадала в результате очередного сбоя в работе лифта ЖК "Арт”.

"Лифт полетел с открытыми дверьми на самый верх. Я уже "проснулась" вся в крови", — сообщила пострадавшая в своем Instagram-аккаунте.

Девушка утверждает, что пролетела в лифте 20 этажей. Двери лифта не закрылись после того, как из него вышла женщина, а резко полетел наверх. Девушка очнулась в лифте между 43 и 44 этажами, при этом она не знает сколько времени пробыла без сознания, сообщает Москва 24.

Врачи диагностировали перелом шеи

На помощь девушки пришел ее сосед, который зафиксировал происшествие на видео. На кадрах видно, что девушка получила множественные ссадины и ушибы. Позже в больнице девушки также диагностировали перелом шеи.

При этом в управляющей компании заявили, что считают данное событие провокацией, а ссадины девушки — подозрительными, так как в кабине лифта не было острых предметов, которые могли бы так ее ранить.

По факту травмирования инициированы проверки

Ранее по данному случаю органы прокуратуры и следственного управления Московской области организовали проверки, по итогам которых при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео, на котором женщина рассказывает о полученных телесных повреждениях в неисправном лифте в жилом комплексе в Красногорске", — сказано в сообщении.

Жители отмечают частые сбои в работе лифтов

Рассказ девушки подтверждают жители дома, рассказывая о том, что сами испытывали на себе сбои в работе лифтов.

"Проблемы были с самого первого дня, как мы туда заехали. Меня лифт начинал резко увозить наверх, не реагируя ни на какие кнопки, потом вниз”, — пожаловалась жительница ЖК.

Среди проблем с лифтом жители дома называют следующие:

два из трех лифтов не работают;

лифты издают скрип и скрежет;

запах гари присутствует в лифтах;

не открываются двери и люди застревают в лифте;

не работают датчики и двери кабины зажимают людей.

Как сообщила одна из жительниц дома, раньше было сложно собрать всех людей на собрание, но сейчас после инцидента с девушкой, жители массово подают жалобы в ответственные ведомства, начиная от застройщика, заканчивая прокуратурой.

На сегодняшний день, как сообщает Москва 24, помещение УК опечатано, вся техника и документация вывезены. Разобраться в ситуации жителям ЖК помогают правоохранительные и надзорные органы.

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