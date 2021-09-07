"Короводство" в Хакасии исчезает: свидания расписаны на месяцы вперёд

Жители Хакасии жалуются на отсутствие потомства у своих коров. Причина — острая нехватка быков. Быки-производители есть только в соседней деревне, но свидания расписаны на месяцы вперёд.

В Хакасии животноводство, или "короводство", как назвал эту сельхозотрасль губернатор республики Валентин Коновалов, находится под угрозой исчезновения. Несмотря на то, что коровы есть практически в каждой семье, республика может столкнуться с дефицитом молока и мяса в ближайшем будущем, сообщает РЕН-ТВ,

"Потомства нет и не предвидится. Вот и бродят одинокие и грустные коровы в ожидании того единственного. Быки есть на соседней ферме. Да только там все свидания расписаны на месяцы вперёд. Да и производители, говорят, уже не те", — жалуются жители региона.

Местным жителям не до смеха, раньше эту проблему решал ветеринар, а сейчас никого нет, "всё закрыли и уничтожили".

В Минсельхозе региона на обращение жителей ответили, что надеялись решить данную проблему с помощью тендера, но не получилось. В аукционе приняли участие только три организации, но их предложения не соответствовали требованиям техзадания.

Региональные власти продолжают отвечать жителям бесконечными обещаниями, а по факту ничего не делается. К тому же, по словам жителей, коровы "моложе не становятся", остаётся только ждать.

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