Жилой дом в Ногинске спустя сутки после взрыва газа

На видео, снятом с помощью квадрокоптера, показали как в настоящее время выглядит жилой девятиэтажный дом, в котором произошел взрыв газа.

Спасатели продолжают разбирать завалы, но большая часть разрушений уже ликвидирована. Около дома дежурят сотрудники экстренных служб: пожарные, спасатели МЧС и работники газовой службы, также установлены палатки, организовано горячее питание. Видеоролик подготовлен Телеканалом "360".

Взрыв газа в девятиэтажном доме в Ногинске произошёл в среду рано утром, когда жильцы собирались на работу, а дети — в садик и школу. Причиной взрыва в управлении МЧС России назвали утечку газа.

По последним данным, в результате происшествия погибли семь человек, пострадали 20 человек, шестеро из которых получают лечение в стационаре.

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