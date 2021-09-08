К Минобороны РФ подали иск на 315 миллионов рублей

Компания "Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова" (входит в холдинг "Вертолеты России") подала иск в арбитражном суде Москвы с требованием взыскать с Минобороны РФ более 315 миллионов рублей.

По данным материалов суда, оборонное ведомство задолжало вертолетостроительной компании 275 миллионов рублей. Еще более 40 миллионов рублей — это проценты. 10 ноября начнутся предварительные судебные слушания по делу.

Холдинг "Вертолеты России" входит в корпорацию "Ростех" и объединяет пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а несколько авиаремонтные предприятия.

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