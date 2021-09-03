Петербургским росгвардейцам грозит 15 лет тюрьмы за подброс наркотиков

В Санкт-Петербурге прокуратура потребовала приговорить к 15 годам колонии росгвардейцев Никиту Лаврентьева и Александра Бойкова, которые избили 16-летнего юношу и подбросили ему наркотики.

Инцидент произошёл в июле 2019 года. Сотрудники Росгвардии остановили на улице несовершеннолетнего и начали вымогать у него 300 тысяч рублей за хранение наркотических средств. Подросток перевёл им 40 тысяч рублей и пообещал снять остальную сумму с карты матери. Правоохранители отвезли его в банк для совершения операции. Находясь в здании кредитно-финансовой организации, юноша позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Росгвардейцы были задержаны с погоней.

В Красногвардейском районном суде обвиняемые принесли извинения перед потерпевшим. Они сообщили, что пошли на преступление из-за невысокой зарплаты и наличия ипотеки.

Приговор будет оглашен 27 сентября.

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