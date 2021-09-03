Журналиста силой ввели с пресс-конференции КПРФ в Удмуртии

Во время пресс-конференции первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина в Ижевске представители партии скрутили и вывели из зала журналиста Илью Кузьмина.

Член Союза журналистов России Илья Кузьмин только успел занять мест в зале, где должна была состоятся пресс-конференция, когда его попросили покинуть мероприятие, сообщает РЕН-ТВ.

"В ответ на просьбу покинуть пресс-конференцию журналист показал удостоверение. Однако, как только в зал вошел Юрий Афонин и председатель рескома КПРФ в Удмуртии Владимир Бодров, журналиста вывели из зала, скрутив ему руки", — сказано в сообщении.

При этом Кузьмин за день до мероприятия прошел официальную аккредитацию для посещения пресс-конференции.

По данному инциденту, прозошедшему 2 сентября в столице Удмуртской республики, журналист написал заявление в полицию, а также в Союз журналистов России.

По сведениям телеканала, журналист задокументировал полученные в ходе происшествия телесные повреждения: частичный разрыв мышц и растяжение сустава.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.