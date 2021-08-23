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МВД: осужденных из психдиспансера в Бурятии выпустил охранник

Происшествия

Так в МВД РФ прокомментировали появившуюся в СМИ информацию, согласно которой за охрану диспансера отвечали полицейские. В ведомстве заверили, что авторы публикации не проверили информацию своего источника и "ввели в заблуждение широкую аудиторию".

МВД: осужденных из психдиспансера в Бурятии выпустил охранник

О побеге пациентов психдиспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии стало известно 21 августа. По данным издания Baza, побегу предшествовал бунт пациентов. Издание пишет, что усмирить 60 пациентов пытались несколько санитаров. Охраны в психбольнице во время инцидента, по данным Baza, не было на месте.

В Следственном комитете сообщили, что пациенты во время досмотра карманов разбили окно и осколком стекла ранили санитара. После этого несколько мужчин выпрыгнули со второго этажа и скрылись.

По данным telegram-канала Life shot, сбежавшие были осуждены за кражу, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд признал пациентов социально опасными.
Всех беглецов задержали в день побега, 21 августа.

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в бурятии
Автор: Редакция Правда.Ру
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