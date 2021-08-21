Несколько осуждённых сбежали из психдиспансера в Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о побеге осуждённых из республиканского психоневрологического диспансера.

"Произошёл побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осуждённые. Предварительно, сбежало 5 человек", — написал в Facebook глава республики.

По его словам, информация о количестве беглецов уточняется. На место происшествия выехали представители руководства республиканского МВД, туда направили СОБР и ОМОН.

Алексей Цыденов попросил жителей Заиграевского района проявлять бдительность и следить за детьми.

По информации источника "Инерфакса", из республиканского психдиспансера сбежали семеро осуждённых, находившихся на принудительном лечении. Трое из них были осуждены за тяжкие преступления.

Собеседник агентства рассказал, что злоумышленники устроили в отделении погром, взломали двери и скрылись. В результате инцидента есть пострадавшие среди санитаров.

По сведениям источника, всего в отделении, откуда совершён побег, находилось около 60 пациентов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.