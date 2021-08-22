В Мытищах загорелся торговый центр

На место происшествия направлены силы МЧС.

В торговом центре 4DAILY, находящемся в подмосковных Мытищах, начался пожар, на место происшествия направлены силы МЧС. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.