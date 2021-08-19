Тело украинского пограничника с ранением нашли у границы с Румынией

Тело украинского пограничника с огнестрельным ранением нашли вблизи границы с Румынией 19 августа. Об этом "Украинской правде" сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, инцидент произошёл на Буковине (Черновицкая область Украины). Тело 24-летнего военнослужащего обнаружили утром в четверг. Погибший пограничник находился на посту. При нём было табельное оружие.

О гибели военнослужащего сообщили в полицию, Государственное бюро расследований и прокуратуру. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители.

Андрей Демченко сообщил также, что Государственной пограничной службой начато служебное расследование в связи с произошедшим.

Напомним, в ночь на 18 июля 2021 года в Сумской области Украины неподалёку от границы с Россией на наряд пограничников напали неизвестные. Как сообщило тогда РИА Новости со ссылкой на Андрея Демченко, в результате инцидента пострадали двое военнослужащих, у них отобрали оружие. Напавшие на пограничников скрылись вглубь Украины.

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